Медведев вернется в топ-10 рейтинга
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле.
Россиянин обыграл Алекса Микельсена со счетом 6:4, 6:3. Это третий полуфинал для Медведева в этом сезоне. Ранее Даниил доходил до этой стадии в Индиан-Уэллс и Марселе. Для россиянина это десятая победа в Галле.
Также Медведев вернется в топ-10 мирового рейтинга.
Далее Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев – Флавио Коболли.
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости