Медведев вернется в топ-10 рейтинга

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле.

Россиянин обыграл Алекса Микельсена со счетом 6:4, 6:3. Это третий полуфинал для Медведева в этом сезоне. Ранее Даниил доходил до этой стадии в Индиан-Уэллс и Марселе. Для россиянина это десятая победа в Галле.

Также Медведев вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Далее Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев – Флавио Коболли.