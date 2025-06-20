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Медведев вернется в топ-10 рейтинга

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле.

Россиянин обыграл Алекса Микельсена со счетом 6:4, 6:3. Это третий полуфинал для Медведева в этом сезоне. Ранее Даниил доходил до этой стадии в Индиан-Уэллс и Марселе. Для россиянина это десятая победа в Галле.

Также Медведев вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Далее Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев – Флавио Коболли.

Источник: Спортс’‘
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