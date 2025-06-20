Челестини возглавил ЦСКА, подписав контракт по схеме «2+1»
Фабио Челестини возглавил ЦСКА .
Московский клуб объявил о подписании контракта с 49-летним специалистом из Швейцарии по схеме «2+1».
К текущему тренерскому штабу красно-синих также присоединятся помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.
Челестини выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25. До этого он тренировал другие швейцарские клубы.
Как футболист Фабио известен по выступлениям за сборную Швейцарии, «Лозанну», «Хетафе», «Леванте» и «Марсель».
В сезоне-2024/25 ЦСКА возглавлял Марко Николич. Сербский специалист покинул пост после победы в Фонбет Кубке России.
Фото: pfc-cska.com
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
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