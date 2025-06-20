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«Ливерпуль» купил Виртца у «Байера» за 136 млн евро с учетом бонусов

«Ливерпуль» купил Флориана Виртца у «Байера».

Ранее сообщалось, что англичане заплатят за 22-летнего полузащитника 136,3 млн евро с учетом бонусов.

Виртц играл за «Байер» с 2020 года. Он провел 197 матчей за клуб, забил 57 голов и сделал 63 результативные передачи.

В минувшем сезоне на счету хавбека 13 мячей и 14 ассистов за 45 игр в составе немецкой команды.

В борьбе за футболиста сборной Германии «Ливерпуль» обошел «Баварию» и «Манчестер Сити».

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Ливерпуля»
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