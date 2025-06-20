Джексон получил красную через 4 минуты после выхода на поле в матче с «Фламенго». Форвард «Челси» ударил шипами в голень Айртону
Николас Джексон получил красную карточку через 4 минуты после выхода на поле.
«Челси» играет с «Фламенго» во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира (1:2, второй тайм).
Нападающий лондонцев Джексон вышел на замену на 64-й минуте встречи и был удален на 68-й – он ударил шипами в голень защитнику бразильцев Айртону. Судья Иван Бартон показал сенегальцу прямую красную карточку.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фото: кадр из трансляции DAZN
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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