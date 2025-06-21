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Промес прилетел в Нидерланды после экстрадиции из ОАЭ. Квинси доставят в центр содержания под стражей

Квинси Промес прибыл в Нидерланды после экстрадиции из Дубая.

Экс-игрок «Спартака» прилетел в амстердамский аэропорт сегодня вечером, сообщила Государственная прокуратура Нидерландов.

Ранее Апелляционный суд Амстердама подтвердил, что Нидерланды запросили экстрадицию футболиста.

После приземления самолета два белых затемненных фургона Королевской военной полиции выехали с территории аэропорта Схипхол, сообщает RTL. Квинси, скорее всего, находился в одном из фургонов. Однако наблюдавшие за процессом люди не смогли его увидеть.

Утверждается, что Промес будет немедленно переведен в центр содержания под стражей.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RTL Nederland
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