Промес прилетел в Нидерланды после экстрадиции из ОАЭ. Квинси доставят в центр содержания под стражей
Квинси Промес прибыл в Нидерланды после экстрадиции из Дубая.
Экс-игрок «Спартака» прилетел в амстердамский аэропорт сегодня вечером, сообщила Государственная прокуратура Нидерландов.
Ранее Апелляционный суд Амстердама подтвердил, что Нидерланды запросили экстрадицию футболиста.
После приземления самолета два белых затемненных фургона Королевской военной полиции выехали с территории аэропорта Схипхол, сообщает RTL. Квинси, скорее всего, находился в одном из фургонов. Однако наблюдавшие за процессом люди не смогли его увидеть.
Утверждается, что Промес будет немедленно переведен в центр содержания под стражей.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RTL Nederland
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