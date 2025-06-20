Агент Сергеева хочет 100 млн рублей за переход игрока в «Динамо». Трансфер пока не согласован, «Крылья» запросили еще 50 млн в виде бонусов (Иван Карпов)
Агент Ивана Сергеева запросил 100 млн рублей за переход игрока в «Динамо».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, трансфер нападающего еще не согласован.
Стороны договорились о сумме в 300 млн рублей, но после «Крылья Советов» запросили дополнительные 50 млн в виде бонусов за результативные действия, что не устроило «Динамо».
По словам Карпова, добавить этот пункт в договор посоветовал исполнительный директор «Зенита» и бывший сотрудник агентства Андреева Максим Погорелов.
Отмечается, что агентская комиссия Павла Андреева 100 млн рублей также не согласована.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?38284 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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