Агент Сергеева хочет 100 млн рублей за переход игрока в «Динамо». Трансфер пока не согласован, «Крылья» запросили еще 50 млн в виде бонусов (Иван Карпов)

Агент Ивана Сергеева запросил 100 млн рублей за переход игрока в «Динамо».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, трансфер нападающего еще не согласован.

Стороны договорились о сумме в 300 млн рублей, но после «Крылья Советов » запросили дополнительные 50 млн в виде бонусов за результативные действия, что не устроило «Динамо ».

По словам Карпова, добавить этот пункт в договор посоветовал исполнительный директор «Зенита » и бывший сотрудник агентства Андреева Максим Погорелов.

Отмечается, что агентская комиссия Павла Андреева 100 млн рублей также не согласована.