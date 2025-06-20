Месси о Роналду: «Восхищаюсь и уважаю Криштиану за все, чего он достиг. Мы не друзья, но наше соперничество было только на поле»
Лионель Месси высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Я испытываю огромное уважение и восхищение к Криштиану – за его карьеру, за все, чего он достиг и продолжает достигать. Он до сих пор выступает на самом высоком уровне.
Наше соперничество происходило исключительно на поле. Каждый из нас хотел принести максимум пользы своей команде. Но, как и должно быть, все оставалось в рамках игры.
За пределами поля мы обычные люди. Конечно, мы не друзья – мы не проводим время вместе, – но всегда относились друг к другу с уважением», – сказал Лионель Месси в интервью DSports.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?37714 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости