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Трансфер Виртца в «Ливерпуль» за 100+16 млн фунтов может стать самым дорогим в истории АПЛ. «Челси» купил Энцо за 107 млн, Кайседо – за 100+15 млн

Флориан Виртц может стать самым дорогим игроком в истории АПЛ.

Сегодня «Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника «Байера». Англичане гарантированно заплатят 100 миллионов фунтов, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 16 млн фунтов. 

Немец стал пятым футболистом в истории Премьер-лиги, за которого заплатили 100 миллионов фунтов или более. Ранее такие суммы выплачивались за Энцо Фернандеса (107 млн фунтов одним траншем) и Мойсеса Кайседо (100+15 млн фунтов) в «Челси», за переход Деклана Райса (100+5 млн фунтов) в «Арсенал» и за трансфер Джека Грилиша в «Манчестер Сити» (100 млн фунтов). 

Таким образом, в случае, если все бонусы будут выплачены, Виртц станет самым дорогим игроком в истории лиги. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoДеклан Райс
logoАрсенал
logoФлориан Виртц
logoЭнцо Фернандес
logoЧелси
logoДжек Грилиш
logoМойсес Кайседо
деньги
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
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