Трансфер Виртца в «Ливерпуль» за 100+16 млн фунтов может стать самым дорогим в истории АПЛ. «Челси» купил Энцо за 107 млн, Кайседо – за 100+15 млн
Флориан Виртц может стать самым дорогим игроком в истории АПЛ.
Сегодня «Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника «Байера». Англичане гарантированно заплатят 100 миллионов фунтов, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 16 млн фунтов.
Немец стал пятым футболистом в истории Премьер-лиги, за которого заплатили 100 миллионов фунтов или более. Ранее такие суммы выплачивались за Энцо Фернандеса (107 млн фунтов одним траншем) и Мойсеса Кайседо (100+15 млн фунтов) в «Челси», за переход Деклана Райса (100+5 млн фунтов) в «Арсенал» и за трансфер Джека Грилиша в «Манчестер Сити» (100 млн фунтов).
Таким образом, в случае, если все бонусы будут выплачены, Виртц станет самым дорогим игроком в истории лиги.
Что теперь будет с «Торпедо»?2146 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости