Трансфер Виртца в «Ливерпуль» за 100+16 млн фунтов может стать самым дорогим в истории АПЛ. «Челси» купил Энцо за 107 млн, Кайседо – за 100+15 млн

Флориан Виртц может стать самым дорогим игроком в истории АПЛ.

Сегодня «Ливерпуль » объявил о трансфере полузащитника «Байера». Англичане гарантированно заплатят 100 миллионов фунтов, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 16 млн фунтов.

Немец стал пятым футболистом в истории Премьер-лиги, за которого заплатили 100 миллионов фунтов или более. Ранее такие суммы выплачивались за Энцо Фернандеса (107 млн фунтов одним траншем) и Мойсеса Кайседо (100+15 млн фунтов) в «Челси », за переход Деклана Райса (100+5 млн фунтов) в «Арсенал » и за трансфер Джека Грилиша в «Манчестер Сити» (100 млн фунтов).

Таким образом, в случае, если все бонусы будут выплачены, Виртц станет самым дорогим игроком в истории лиги.