Спаллетти отказал ЦСКА. Клуб также общался с Моттой, Фарьоли, Консейсау и другими тренерами перед назначением Челестини («Чемпионат»)
Московский клуб обращался к экс-тренеру «Зенита», недавно покинувшему сборную Италии, перед назначением Фабио Челестини, но Спаллетти сразу отказался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Также общение велось с Тиаго Моттой (ранее – «Ювентус»), Франческо Фарьоли (ранее – «Аякс»), Витором Бруну (ранее – «Порту»), Паулу Бенту (ранее – сборная Португалии), Сержиу Консейсау (ранее – «Милан») и другими специалистами.
Сегодня армейцы объявили о назначении Челестини на пост главного тренера. Контракт швейцарца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на сезон.
Предыдущим клубом 49-летнего тренера был швейцарский «Базель». Челестини возглавлял команду с 2023 года.
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