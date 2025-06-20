Спаллетти отказал ЦСКА. Клуб также общался с Моттой, Фарьоли, Консейсау и другими тренерами перед назначением Челестини («Чемпионат»)

Лучано Спаллетти не согласился стать главным тренером ЦСКА.

Московский клуб обращался к экс-тренеру «Зенита », недавно покинувшему сборную Италии , перед назначением Фабио Челестини , но Спаллетти сразу отказался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также общение велось с Тиаго Моттой (ранее – «Ювентус »), Франческо Фарьоли (ранее – «Аякс »), Витором Бруну (ранее – «Порту»), Паулу Бенту (ранее – сборная Португалии), Сержиу Консейсау (ранее – «Милан») и другими специалистами.

Сегодня армейцы объявили о назначении Челестини на пост главного тренера. Контракт швейцарца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на сезон.

Предыдущим клубом 49-летнего тренера был швейцарский «Базель». Челестини возглавлял команду с 2023 года.

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