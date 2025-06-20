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Спаллетти отказал ЦСКА. Клуб также общался с Моттой, Фарьоли, Консейсау и другими тренерами перед назначением Челестини («Чемпионат»)

Лучано Спаллетти не согласился стать главным тренером ЦСКА.

Московский клуб обращался к экс-тренеру «Зенита», недавно покинувшему сборную Италии, перед назначением Фабио Челестини, но Спаллетти сразу отказался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также общение велось с Тиаго Моттой (ранее – «Ювентус»), Франческо Фарьоли (ранее – «Аякс»), Витором Бруну (ранее – «Порту»), Паулу Бенту (ранее – сборная Португалии), Сержиу Консейсау (ранее – «Милан») и другими специалистами.

Сегодня армейцы объявили о назначении Челестини на пост главного тренера. Контракт швейцарца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на сезон.

Предыдущим клубом 49-летнего тренера был швейцарский «Базель». Челестини возглавлял команду с 2023 года.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoФранческо Фарьоли
logoСержиу Консейсау
logoПаулу Бенту
logoЧемпионат.com
logoСборная Италии по футболу
logoЗенит
logoТиаго Мотта
logoЛучано Спаллетти
logoМилан
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoСборная Португалии по футболу
logoПорту
logoвысшая лига Португалия
logoАякс
logoвысшая лига Нидерланды
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