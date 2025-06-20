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Карпин против запрета мата в российском футболе: «Как можно играть без него в принципе? Если запретят, никто играть в футбол просто не будет»

Валерий Карпин высказался против запрета нецензурной лексики в футболе.

«[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет. Как можно играть в футбол без мата в принципе?

На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку.

Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь», – сообщил главный тренер сборной России и «Динамо». 

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Чего добьется Карпин в «Динамо»?37423 голоса
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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