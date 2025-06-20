Карпин против запрета мата в российском футболе: «Как можно играть без него в принципе? Если запретят, никто играть в футбол просто не будет»
Валерий Карпин высказался против запрета нецензурной лексики в футболе.
«[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет. Как можно играть в футбол без мата в принципе?
На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку.
Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь», – сообщил главный тренер сборной России и «Динамо».
В российском гандболе будут штрафовать игроков и тренеров за нецензурную речь во время матчей
Чего добьется Карпин в «Динамо»?37423 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости