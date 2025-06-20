Хоккеистам «Витязя» сообщили о закрытии клуба («РБ Спорт»)
Руководство «Витязя» сообщило хоккеистам о закрытии клуба.
Как сообщает «РБ Спорт», собрание команды состоялось вчера, 19 июня.
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Сообщалось, что долги «Витязя» составляют около 400 млн рублей и клуб может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Витязь» выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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