Места на центральных секторах на шоу «Ассоль» 28 июня раскупили за два дня.

Скачок в продажах билетов произошел на представлении, которое состоится в 14:00 28 июня. За два дня на четырех секторах (215, 216, 201 и 202) раскупили почти все билеты. Сейчас в продаже 21 билет. 18 июня их было 690.

При этом на шоу в 19:00 и 27 июня, и 28 июня на эти секторы доступно 978 и 660 билетов соответственно.

За последние два дня на шоу 27 июня продано 153 билета, на шоу 28 июня продано 1067 билетов на дневной показ и 25 билетов на вечерний (с учетом сданных билетов).

Рок-мюзикл по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», продюсером которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова , покажут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге .

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили