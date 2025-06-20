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На дневное шоу Загитовой «Ассоль» продано 1067 билетов за два дня. На вечерние – 153 и 25 билетов

Места на центральных секторах на шоу «Ассоль» 28 июня раскупили за два дня.

Скачок в продажах билетов произошел на представлении, которое состоится в 14:00 28 июня. За два дня на четырех секторах (215, 216, 201 и 202) раскупили почти все билеты. Сейчас в продаже 21 билет. 18 июня их было 690.

При этом на шоу в 19:00 и 27 июня, и 28 июня на эти секторы доступно 978 и 660 билетов соответственно.

За последние два дня на шоу 27 июня продано 153 билета, на шоу 28 июня продано 1067 билетов на дневной показ и 25 билетов на вечерний (с учетом сданных билетов).

Рок-мюзикл по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», продюсером которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, покажут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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