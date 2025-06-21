«Фламенго» и «Бавария» вышли в 1/8 финала КЧМ. Бразильский клуб обеспечил себе 1-е место в своей группе после 2 туров

«Фламенго» и «Бавария» вышли в 1/8 финала КЧМ.

Бразильский и немецкий клубы обеспечили себе место в плей-офф клубного чемпионата мира после матчей 2-го тура.

«Фламенго » после победы над «Челси» (3:1) обеспечил себе первое место в группе D. У команды 6 очков после 2 матчей против 3 у лондонцев и тунисского «Эсперанса». При этом бразильцы обыграли обе эти команды, что даст преимущество в случае возможного равенства очков.

«Бавария » после победы над «Бока Хуниорс» (2:1) обеспечила себе выход в плей-офф с 6 очками после 2 игр. Чтобы занять первое место в группе С, мюнхенцам нужно не проиграть «Бенфике» (4 очка в 2 играх) в заключительном туре.