Ничья «Реала» в дебютном матче Хаби, золото Каниковского на ЧМ по дзюдо, «Химки» объявили о «приостановке деятельности», «Барса» купила вратаря, Мудрику предъявлены обвинения и другие новости

1. «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в дебютном матче Хаби Алонсо 1-м туре клубного чемпионата мира – 1:1. Буну отразил пенальти Вальверде, Гарсия забил, Невеш реализовал 11-метровый, Винисиус получил желтую за симуляцию. «Манчестер Сити» обыграл «Видад» – 2:0. Фоден и Доку забили, Льюиса удалили на 88-й за удар шипами в лицо Обенгу. «Аль-Айн» уступил «Ювентусу» – 0:5. Рандаль Коло-Муани и Франсишку Консейсау забили по два мяча.

2. 🥇🥉 Российский дзюдоист Матвей Каниковский выиграл золото на чемпионате мира в Будапеште, Арман Адамян завоевал бронзу.

3. Афганистан предлагает футбольной сборной России провести товарищеский матч. А украинское консульство призвало Чили отказаться от матча с Россией.

4. ❌ «Химки» объявили о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб». Сообщается, что клуб не погасил все долги перед игроками.

5. «Барселона» выкупила вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию за 25 млн евро отступных. Контракт – до 2031 года.

6. ИИХФ удалила публикацию с постером о победе «Флориды» без россиян и разместила фото вратаря Сергея Бобровского в новом постере.

7. Инсайдер Николо Скира сообщил , что ЦСКА предложил Фабио Каннаваро контракт до 2027 года, однако источники в России опровергл и эту информацию.

8. Российские саночники не выступят на Олимпиаде-2026. Конгресс FIL проголосовал за их недопуск к квалификационным турнирам.

9. Футбольная ассоциация Англии предъявила Михаилу Мудрику обвинения в нарушении антидопингового регламента . Не игравшего с ноября вингера «Челси» могут отстранить на срок до 4 лет.

10. АПЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26. «МЮ» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ, «Ливерпуль» – «Борнмут», «Ман Сити» в гостях сыграет с «Вулвс».

11. Легионеры могут покинуть клубы Израиля без компенсации из-за конфликта с Ираном. ФИФА рассматривает такой вариант.

12. Антон Заболотный в «Спартаке» будет зарабатывать 600 тысяч евро в год . Контракт по схеме «1+1» согласован, пишет инсайдер Иван Карпов.

13. Депутат Владислав Даванков попросил министра спорта России Михаила Дегтярева отменить Fan ID для детей до 14 лет .

14. Марио Фернандес тренируется с «Торпедо». Если защитник успешно пройдет медосмотр, ему предложат контракт на год, утверждает «РБ Спорт».

Цитаты дня.

Неймар: «Я 15 лет играю на топ-уровне, приходится отказываться от многого. Люди думают, что вечеринки и карнавалы я посещаю каждый день, а не в выходные »

Сергей Ташуев: «В ромбе Николича ничего особенного нет, это давно забытое старое . В Кубке вообще смешно было наблюдать, что у ЦСКА 4 опорника в старте. Где прогресс игроков?»

Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Я был у Лички – его убрали. Если сейчас приду, Карпина уберут . Все опять будут Мостового винить»

«Последнего, кто хотел завоевать Иран, нашли в канализации» . Защитник «Персеполиса» Фараджи намекнул на обстоятельства ареста Саддама Хусейна, комментируя конфликт с Израилем

Черчесов о словах Канчельскиса про «купленные» победы на ЧМ-2018: «Дайте ему мой номер, мы все обсудим . Может, кто-то что-то перепутал, а его подставили»

Депутат Даванков о Fan ID: «Я за отмену, планируем вносить законопроект. Моего сына не пустили на стадион – у него паспорта нет, какой Fan ID 12-летнему ребенку? Глупость несусветная »

Светлана Журова: «Не уверена, что болельщики хотят видеть Кубок Стэнли в России. Это провокация, многие бы сказали: «А почему американский трофей ездит по нашей территории? »