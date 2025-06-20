Ямаль отдыхал с 29-летней OnlyFans-моделью и инфлюэнсером Васкес в Италии. Девушка опровергла слухи о романе с 17-летним игроком «Барсы» и пригрозила судом из-за угроз в соцсетях

29-летнюю OnlyFans-модель заподозрили в романе с Ламином Ямалем.

29-летняя инфлюэнсер и OnlyFans-модель Фати Васкес пригрозила судебным иском из-за комметариев, которые она получила после того, как ее заметили на отдыхе вместе с 17-летним вингером «Барселоны».

У девушки более миллиона подписчиков в социальных сетях. Она публикует контент на темы образа жизни, здорового питания и фитнеса.

Выступая в программе La Familia De La Tele на RTVE Play, Васкес прокомментировала слухи о своем возрасте, после того как ее назвали 30-летней, и о своем отдыхе.

«Во-первых, мне 29, до тридцати я еще не дожила.

Я ничего не сделала, никого не убила. Реакции просто чрезмерные, и это даже сказывается на нем [Ямале]. Я просто провела с ним несколько дней – именно это и попало на обложки. И все. Больше мне бы не хотелось ничего говорить, потому что количество оскорблений зашкаливает», – сказала Фати.

Васкес настаивает, что между ней и Ямалом нет никаких романтических отношений – Ламин пригласил ее присоединиться к нему в поездке по Италии после того, как сам вышел на связь через соцсети.

На своей странице в инстаграм она написала: «Угрозы, оскорбления и ложные обвинения, которые я получаю, серьезные, и уже зафиксированы. Помните, что клевета, преследование и угрозы в интернете – это преступление».

Фото: instagram.com/fativazquezd