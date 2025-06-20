Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее – катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»

Борис Майоров заявил, что «Вашингтон» зря выбрал Александра Овечкина на драфте.

В 2004 году «Кэпиталс » взяли российского форварда под первым общим номером. Евгения Малкина выбрал «Питтсбург » под вторым номером.

– Вы когда-то сказали про звездного уже Овечкина – «неплохой физкультурник». Я-то помню.

– У меня свои взгляды на хоккей. Я предпочитаю Малкина, а не Овечкина .

– Они ведь шли вровень, «Вашингтон» мог взять в свое время Малкина. Неужели вы выбрали бы Малкина?

– Конечно, Малкина !

– Почему?

– Потому что это мой игрок. Хоккеист с хорошим катанием, великолепным видением поля, фантастической игрой на партнеров. Достаточно результативный и дисциплинированный. Что еще надо? Малкин как хоккеист интереснее! Вы знаете, как Саша Мальцев отзывается об Овечкине?

– Очень любопытно.

– Сейчас, может, изменил мнение. А может, нет. «Дуборез»! Это не я, это Саша Мальцев, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

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