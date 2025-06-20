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Владелец и директор «Торпедо» предлагали судье свыше 1 млн рублей, сообщили в МВД: «По предварительным данным, они пытались повлиять на результат как минимум трех игр»

Руководители «Торпедо» предлагали судьям более 1 миллиона рублей, заявили в МВД.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками.

Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий. Среди них – обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

Глава РПЛ о «Торпедо»: «У лиги принцип нулевой терпимости к коррупции. Если расследование повлияет на состав участников чемпионата, будем искать справедливое решение»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ирины Волк
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