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Владелец и директор «Торпедо» обещали больше 6 млн рублей арбитру Перезве за победу в трех матчах. Судья обратился в органы (Иван Карпов)

Руководство «Торпедо» предложило 6 млн рублей арбитру Первой лиги.

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов обещали арбитру Максиму Перезве 6 млн рублей плюс бонусы за победу «Торпедо» в трех матчах Первой лиги. Об этом со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова сообщает «Газета.Ру».

Утверждается, что речь идет об играх против «Родины», «Шинника» и «Урала». Получив предложение, Перезва обратился в правоохранительные органы с заявлением. Обвинение, как ожидается, будет предъявлено 21 июня.

Ранее стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Утверждалось, что им грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло 2-е место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Мир РПЛ.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Газета.Ру»
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