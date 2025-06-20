Владелец и директор «Торпедо» обещали больше 6 млн рублей арбитру Перезве за победу в трех матчах. Судья обратился в органы (Иван Карпов)
Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов обещали арбитру Максиму Перезве 6 млн рублей плюс бонусы за победу «Торпедо» в трех матчах Первой лиги. Об этом со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова сообщает «Газета.Ру».
Утверждается, что речь идет об играх против «Родины», «Шинника» и «Урала». Получив предложение, Перезва обратился в правоохранительные органы с заявлением. Обвинение, как ожидается, будет предъявлено 21 июня.
Ранее стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Утверждалось, что им грозит до семи лет тюремного заключения.
«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло 2-е место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Мир РПЛ.
Владелец и директор «Торпедо» предлагали судье свыше 1 млн рублей, сообщили в МВД: «По предварительным данным, они пытались повлиять на результат как минимум трех игр»
Владельцы «Торпедо» пытались оказывать давление на судью Максима Перезву (Sport Baza)