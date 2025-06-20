Максимальный срок лишения свободы для Промеса может составить 20 лет, сообщили в суде Амстердама

Квинси Промесу грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака » на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.

Сегодня стало известно, что Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

«Дела с уголовным правом в Нидерландах обстоят так: если посмотреть на обвинения, то за нанесение ножевых ранений (покушение на убийство) подозреваемый может получить 20 лет. А за торговлю наркотиками максимальный срок составляет 12 лет.

Тем не менее сроки за несколько преступлений не суммируются. В случае совокупности преступлений, когда человека судят за несколько преступлений одновременно, в принципе назначается один приговор.

Хотя этот приговор может быть выше максимального срока за одно преступление, он не является просто суммой всех приговоров. Так что в данном случае максимальный срок наказания не составит 32 года», – сообщили в апелляционном суде Амстердама.