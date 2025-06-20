Буффон выступил против приглашения Моуринью в сборную Италии. Adidas был готов покрыть часть зарплаты тренера (La Repubblica)

Джанлуиджи Буффон выступил против назначения Жозе Моуринью в сборную Италии.

На прошлой неделе национальную команду возглавил Дженнаро Гаттузо .

По информации La Repubblica, прежде чем остановиться на кандидатуре Гаттузо, итальянцы были очень близки к назначению Моуринью .

Уточняется, что Adidas, спонсор сборной, был готов покрыть часть зарплаты португальца, являющегося послом бренда. Однако итальянской федерации пришлось бы выплатить значительную компенсацию «Фенербахче », поскольку контракт тренера с клубом рассчитан еще на один год.

Обращение к Моуринью, по-видимому, было пресечено Джанлуиджи Буффоном . 47-летний специалист занимает пост главы делегации итальянской сборной.

Сообщается, что Буффон выступал против его назначения, поскольку считал, что «команда лучше всего отреагирует на итальянскую легенду».

Ранее утверждалось, что Буффон также наложил вето на приглашение в сборную Роберто Манчини. 47-летний специалист даже пригрозил уйти со своей должности в случае его назначения, добавляет La Repubblica.