  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Буффон выступил против приглашения Моуринью в сборную Италии. Adidas был готов покрыть часть зарплаты тренера (La Repubblica)
37

Буффон выступил против приглашения Моуринью в сборную Италии. Adidas был готов покрыть часть зарплаты тренера (La Repubblica)

Джанлуиджи Буффон выступил против назначения Жозе Моуринью в сборную Италии.

На прошлой неделе национальную команду возглавил Дженнаро Гаттузо

По информации La Repubblica, прежде чем остановиться на кандидатуре Гаттузо, итальянцы были очень близки к назначению Моуринью.

Уточняется, что Adidas, спонсор сборной, был готов покрыть часть зарплаты португальца, являющегося послом бренда. Однако итальянской федерации пришлось бы выплатить значительную компенсацию «Фенербахче», поскольку контракт тренера с клубом рассчитан еще на один год.

Обращение к Моуринью, по-видимому, было пресечено Джанлуиджи Буффоном. 47-летний специалист занимает пост главы делегации итальянской сборной.

Сообщается, что Буффон выступал против его назначения, поскольку считал, что «команда лучше всего отреагирует на итальянскую легенду».

Ранее утверждалось, что Буффон также наложил вето на приглашение в сборную Роберто Манчини. 47-летний специалист даже пригрозил уйти со своей должности в случае его назначения, добавляет La Repubblica.

Что теперь будет с «Торпедо»?1438 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoСборная Италии по футболу
logoДжанлуиджи Буффон
logoДженнаро Гаттузо
logoФенербахче
logoadidas
logoЖозе Моуринью
Федерация футбола Италии
деньги
logoвысшая лига Турция
logoРоберто Манчини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаттузо о назначении в сборную Италии: «Говорить особо нечего, надо работать. Цель – создать семью. Схемы, тактика – потом. Нужно вернуть наш менталитет»
32вчера, 09:34
Сборная Италии рассматривала возвращение Манчини, но Буффон выступил против (La Sicilia)
716 июня, 14:30
Гаттузо возглавил Италию. Был третьим вариантом – Пиоли и Раньери отказались
9315 июня, 14:40
Глава FIGC Гравина: «Гаттузо – символ итальянского футбола. Синий цвет для него как вторая кожа»
1715 июня, 13:58
Главные новости
Флориан Виртц: «Ливерпуль» выиграл АПЛ в прошлом сезоне, моя цель – повторить это и пройти дальше в ЛЧ. Я пришел не развлекаться, хочу выигрывать все каждый год»
711 минут назад
За какой клуб играет Лаутаро Мартинес? А Рамос? Простой тест на поиск пар
17 минут назадТесты и игры
Суд Амстердама подтвердил экстрадицию Промеса: «После субботнего заседания сообщим решение насчет предварительного заключения. Слушание пройдет за закрытыми дверями»
13сегодня, 18:14
Виртц о переходе в «Ливерпуль»: «Очень счастлив и горд, наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, перейти в АПЛ. Надеюсь сделать все, что в моих силах»
21сегодня, 18:14
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Челси» против «Фламенго», «Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс»
800сегодня, 18:07Live
«Сити» готов отпустить Гюндогана в «Галатасарай». 34-летний хавбек может уйти бесплатно
6сегодня, 18:02
«Ливерпуль» купил Виртца у «Байера» за 136 млн евро с учетом бонусов
76сегодня, 18:00
Канчельскис о «Спартаке»: «О чемпионстве могут забыть – их фанаты каждый год проигрывают споры, должны мне хорошее пивко. А потом опять говорят: «Этот сезон точно наш!»
21сегодня, 17:54
Начало 2-го тайма матча «Бенфика» – «Окленд Сити» отложено из-за ливня. Непогода помешала 4 матчам клубного ЧМ в США за три дня
39сегодня, 17:44
Ташуев о ролике ЦСКА: «Меня сравнивали с Терминатором и «Матрицей» – я же не обижался. Челестини и Чиполлино – созвучно же! Но они молодцы, прикольно обыграли мои высказывания»
20сегодня, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кюйт покинул «Берсхот» после вылета из высшей лиги Бельгии
13 минуты назад
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды обыграли Англию, Германия – Норвегию
18 минут назад
Рабьо снова подал на «ПСЖ» в суд – из-за баннеров фанатов о его матери. Адриен и Вероник хотят получить по 15 тыс евро компенсации
217 минут назад
«Байер» назвал Виртца «футбольным богом» в прощальном посте: «Спасибо за невероятное совместное путешествие. Флориан навсегда останется частью нашей семьи»
636 минут назад
Организатор пиратских трансляций Анатолий Перротта приговорен судом Неаполя к году и 4 месяцам тюрьмы условно, его сообщник – к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы. 6 тысячам зрителей грозит штраф
437 минут назад
«Фламенго» – «Челси». 0:1 – Нету открыл счет. Онлайн-трансляция
1254 минуты назадLive
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Зачем опять дергаемся с этими иностранцами? Елки‑палки, кто его тащит? Агенты эти чертовы. Зачем их слушать? Взяли кота в мешке»
16сегодня, 18:05
Булыкин о Челестини в ЦСКА: «Не самый удачный выбор тренера – он не знает РПЛ, чемпионат Швейцарии даже рядом не стоит. У него возникнут проблемы с командой, думаю»
12сегодня, 17:49
Директор «Фламенго» Боту о Филипе Луисе: «Он заставит Европу иначе взглянуть на бразильских тренеров. Их не так много: Лушембурго работал в «Реале», Сколари не был так уж хорош в «Челси»
сегодня, 17:38
«Ахмат» подписал защитника «Оренбурга» Сидорова. Контракт – на 3 года
5сегодня, 17:34Фото