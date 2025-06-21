63 587 зрителей посетили матч «Баварии» и «Боки» в Майами. Это 2-й среди самых посещаемых матчей КЧМ в США на данный момент
63 587 зрителей посетили матч «Баварии» и «Боки» в Майами.
Мюнхенский клуб одержал победу над «Бока Хуниорс» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.
Игру, проходившую на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, посетили 63 587 зрителей. Вместимость арены – 64 767 мест.
Матч стал 2-м среди самых посещаемых на КЧМ-2025 в США на данный момент. Больше зрителей побывали лишь на матче «ПСЖ» – «Атлетико» (4:0) на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине.
Третье место в рейтинге у матча «Реал» – «Аль-Хилаль» (1:1) с 62 415 зрителями на том же стадионе в Майами.
Матч открытия между «Интер Майами» и «Аль-Ахли», тоже проходивший на «Хард Рок Стэдиум», собрал 60 927 зрителей.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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