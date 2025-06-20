«Фламенго» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Челси» сыграет с «Фламенго» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

Чего добьется Карпин в «Динамо»? 37426 голосов Сделает чемпионом Возьмет только Кубок Ничего не выиграет Поделитесь c миром своим ответом