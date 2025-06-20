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«Фламенго» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Челси» сыграет с «Фламенго» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени. 

Игру в прямом эфире покажет Okko. 

Клубный чемпионат мира. 2 тур
20 июня 18:00, Lincoln Financial Field
Фламенго
Не начался
Челси

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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