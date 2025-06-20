«Фламенго» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
«Челси» сыграет с «Фламенго» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
20 июня 18:00, Lincoln Financial Field
Чего добьется Карпин в «Динамо»?37426 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости