Губернатор Московской области о ситуации с «Химками»: «Мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный в футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем»

Губернатор сказал, что Московская область не будет вкладываться в профспорт.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в Мир РПЛ , но не получили лицензию для участия в лиге в следующем сезоне из-за наличия задолженностей.

18 июня клуб объявил о «приостановке деятельности». Кроме того, проблемы испытывает еще один профессиональный спортивный клуб из региона – хоккейный «Витязь ».

– Что значит для области и региона потеря «Химок»?

– Область всегда в любом виде спорта делала акцент на детско-юношеские клубы. У нас в каждом муниципалитете школы востребованы и загружены по максимуму. Профессиональные клубы – это частный бизнес. Каждый регион области, безусловно, с заботой относится к своим клубам, но финансирование профессиональных клубов из бюджета – это то, что уже ушло в прошлое. И это правильно.

Посмотрите, какая идет коммерциализация в РФС: привлечение букмекерских контор, спонсорских денег, денег от продажи телеправ, привлечение людей на трибуны. Я считаю, что мы идем в этой части правильным путем. А если у «Химок» появится спонсор, то мы будем рады.

– Вы общались с Туфаном Садыговым или кем-то из руководства «Химок» по поводу возможного спасения клуба?

– Учитывая, что «Арена Химки » – муниципальный стадион, мы и так максимально шли навстречу в вопросах аренды и делали благоприятные условия. Но мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем, – сказал Андрей Воробьев.