Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где экс-игрок «Спартака» приговорен к 7,5 года заключения. Если апелляцию отклонят, УДО будет возможно не раньше 2030 года

Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды из Дубая.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака » на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.

По данным De Telegraaf, Промес был перевезен самолетом Challenger 604, зафрахтованным Министерством юстиции. Он был доставлен в следственный изолятор, где начнет отбывать наказание.

Если приговоры останутся в силе после апелляции, то условно-досрочное освобождение будет возможно не раньше 2030 года.