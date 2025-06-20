Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где экс-игрок «Спартака» приговорен к 7,5 года заключения. Если апелляцию отклонят, УДО будет возможно не раньше 2030 года
Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды из Дубая.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.
По данным De Telegraaf, Промес был перевезен самолетом Challenger 604, зафрахтованным Министерством юстиции. Он был доставлен в следственный изолятор, где начнет отбывать наказание.
Если приговоры останутся в силе после апелляции, то условно-досрочное освобождение будет возможно не раньше 2030 года.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: De Telegraaf
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