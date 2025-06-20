Ирина Роднина: «От иждивенческого отношения к стране пора избавляться. По соцобеспечению Россия далеко обогнала куда более развитые государства»

Ирина Роднина заявила, что Россия обогнала многие страны по соцобеспечению.

– Сравнение патриотизма в США и России? Это разная культура, воспитание и образование. Зачем тут сравнивать? Это как сравнивать английский и русский язык – два самостоятельных языка.

Зачем нам от них что-то перенимать, если лучше создавать свое. Должно быть бережное и уважительное отношение к своей стране. Патриотизм на голом месте не бывает – это длительный процесс воспитания и образования.

Помню, еще лет 8-10 назад народ ерничал: что у нас за праздник такой – 12 июня, а сейчас такие вопросы уже никто не задает. Так что это процесс, который иногда требует времени, иногда большего внимания.

– В чем патриотизм в США лучше нашего?

– Зачем сравнивать? Это как говорить, что канадский волк воет дольше и красивее. В Америке граждане любят и гордятся своей страной. Это могу сказать совершенно точно.

– Можно ли говорить, что в России любят и гордятся страной?

– У нас слишком много перемен происходило. Посмотрите, как за последние сто с небольшим лет все менялось в стране. Поэтому, наверное, это нам где-то делать сложнее.

Мне кажется, столько, сколько наша страна делает для граждан, особенно для сегодняшнего поколения, мы во многих вопросах социального обеспечения далеко обогнали другие страны, куда более развитые.

Но все-таки при этом мы иногда считаем, что этого мало, что надо больше. Мне кажется, пора избавляться от иждивенческого отношения к стране.

– Какое отношение должно быть в идеале?

– Что ты можешь для страны сделать, а не какие блага она тебе создает. Блага возникают, когда все работают.

Это длительная работа всего общества и руководства страны, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина .

Ирина Роднина: «Проблемы в России есть и всегда будут. Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, где проблем нет»