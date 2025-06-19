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Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» сыграет с «Порту», «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси» встретится с «Фламенго» в пятницу

В США пройдет 2-й тур чемпионата мира среди футбольных клубов.

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Порту».

В пятницу «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс», «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси» сразится с «Фламенго».

В субботу «Бавария» сыграет против «Бока Хуниорс», «Боруссия» Дортмунд – против «Мемелоди Сандаунз», а «Интер» примет «Урава Ред Даймондс».

В воскресенье «Реал» примет «Пачуку», «Ювентус» встретится с «Видадом».

В понедельник пройдет матч «Манчестер Сити» против «Аль-Айна».

Клубный чемпионат мира

Групповой этап

2-й тур

Клубный чемпионат мира. 2 тур
19 июня 16:00, Метлайф Стэдиум
Палмейрас
Не начался
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира. 2 тур
19 июня 19:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Интер Майами
Не начался
Порту
Клубный чемпионат мира. 2 тур
19 июня 22:00, Lumen Field
Сиэтл Саундерс
Не начался
Атлетико
Клубный чемпионат мира. 2 тур
20 июня 01:00, Роуз Боул
ПСЖ
Не начался
Ботафого
Клубный чемпионат мира. 2 тур
20 июня 16:00, Inter&Co Stadium
Бенфика
Не начался
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. 2 тур
20 июня 18:00, Lincoln Financial Field
Фламенго
Не начался
Челси
Клубный чемпионат мира. 2 тур
20 июня 22:00, GEODIS Park
Лос-Анджелес
Не начался
Эсперанс
Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 01:00, Хард Рок Стэдиум
Бавария
Не начался
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 16:00, TQL Stadium
Мамелоди Сандаунз
Не начался
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 19:00, Lumen Field
Интер
Не начался
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 22:00, Метлайф Стэдиум
Флуминенсе
Не начался
Ульсан ХД
Клубный чемпионат мира. 2 тур
22 июня 01:00, Роуз Боул
Ривер Плейт
Не начался
Монтеррей
Клубный чемпионат мира. 2 тур
22 июня 16:00, Lincoln Financial Field
Ювентус
Видад
Клубный чемпионат мира. 2 тур
22 июня 19:00, Банк оф Америка
Реал Мадрид
Пачука
Клубный чемпионат мира. 2 тур
22 июня 22:00, Audi Field
Ред Булл
Аль-Хилаль
Клубный чемпионат мира. 2 тур
23 июня 01:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Манчестер Сити
Аль-Айн

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5289 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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