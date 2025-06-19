Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» сыграет с «Порту», «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси» встретится с «Фламенго» в пятницу

В США пройдет 2-й тур чемпионата мира среди футбольных клубов.

«Интер Майами » Лионеля Месси сыграет с «Порту».

В пятницу «Атлетико » встретится с «Сиэтл Саундерс », «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси » сразится с «Фламенго».

В субботу «Бавария » сыграет против «Бока Хуниорс», «Боруссия» Дортмунд – против «Мемелоди Сандаунз», а «Интер» примет «Урава Ред Даймондс».

В воскресенье «Реал» примет «Пачуку», «Ювентус» встретится с «Видадом».

В понедельник пройдет матч «Манчестер Сити» против «Аль-Айна».

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2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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