Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» сыграет с «Порту», «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси» встретится с «Фламенго» в пятницу
В США пройдет 2-й тур чемпионата мира среди футбольных клубов.
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Порту».
В пятницу «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс», «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси» сразится с «Фламенго».
В субботу «Бавария» сыграет против «Бока Хуниорс», «Боруссия» Дортмунд – против «Мемелоди Сандаунз», а «Интер» примет «Урава Ред Даймондс».
В воскресенье «Реал» примет «Пачуку», «Ювентус» встретится с «Видадом».
В понедельник пройдет матч «Манчестер Сити» против «Аль-Айна».
Клубный чемпионат мира
Групповой этап
2-й тур
19 июня 16:00, Метлайф Стэдиум
19 июня 19:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
19 июня 22:00, Lumen Field
Не начался
20 июня 01:00, Роуз Боул
20 июня 16:00, Inter&Co Stadium
Не начался
20 июня 18:00, Lincoln Financial Field
20 июня 22:00, GEODIS Park
Не начался
21 июня 01:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
21 июня 16:00, TQL Stadium
Не начался
21 июня 19:00, Lumen Field
Не начался
21 июня 22:00, Метлайф Стэдиум
Не начался
22 июня 01:00, Роуз Боул
Не начался
22 июня 16:00, Lincoln Financial Field
22 июня 19:00, Банк оф Америка
22 июня 22:00, Audi Field
23 июня 01:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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