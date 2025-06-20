Анисин об отставке Ротенберга из СКА: «Не совсем красиво поступили – он выиграл Олимпиаду. Роман возьмет какую-нибудь команду и докажет, что его увольнение – ошибка»

Михаил Анисин оценил отставку Романа Ротенберга из СКА.

Ранее петербургский клуб уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера и назначил Игоря Ларионова.

– Как вы восприняли отставку Романа Ротенберга из СКА?

– Странное решение, хотя руководству виднее.

Зачем было подписывать контракт на пять лет, когда спрашивают за результат сейчас? Какой тогда смысл в долгосрочных соглашениях? Через пять лет и надо было спросить за результат.

Я уверен, что к этому времени в СКА бы выиграли Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате команду лихорадило, но на это были причины – новый коллектив, травмы.

В свое время у нас в «Динамо» было 11 поражений подряд, но Олега Знарка оставили в команде и удалось выиграть Кубок Гагарина.

В первом раунде играли хорошо. Думаю, что серия «Динамо» – СКА была самой просматриваемой в плей-офф, исключая финал Кубка Гагарина.

И потом ни из одной другой команды не уехало столько ребят в НХЛ. С Ротенбергом поступили не совсем красиво. Он выигрывал Олимпиаду, а 20 тысяч зрителей в Питере на каждом матче – это тоже его заслуга.

Столько времени отдает Ротенберг хоккею – 24 часа в сутки. При первой возможности он возьмет какую-нибудь команду и докажет, что его увольнение было ошибкой.

Ничего страшного не произошло, любого тренера рано или поздно отправляют в отставку, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин .