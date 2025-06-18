  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Флорида» выиграла 2-й Кубок Стэнли подряд, Никитин возглавил ЦСКА, Даку не будет в «Зените», кампания «Матч ТВ» против Карпина, «Ассоль» Загитовой на Первом канале и другие новости
4

«Флорида» выиграла 2-й Кубок Стэнли подряд, Никитин возглавил ЦСКА, Даку не будет в «Зените», кампания «Матч ТВ» против Карпина, «Ассоль» Загитовой на Первом канале и другие новости

1. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во втором сезоне подряд, вновь победив «Эдмонтон» в финале! В шестом матче «Пантерс» обыграли «Ойлерс» со счетом 5:1, форвард Сэм Райнхарт оформил покер и повторил рекорд финальных серий. Приз MVP плей-офф достался другому флоридскому Сэму – Беннетту, ставшему лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами. В составе южан двукратными обладателями трофея стали 2 россиянина – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. 

«Флорида» стала третьим клубом НХЛ, защитившим титул в эпоху потолка зарплат. Ну а «Ойлерс» с Коннором Макдэвидом стали первым клубом за 47 лет, проигравшим 2 финала подряд

2. Игорь Никитин официально вернулся в ЦСКА – контракт аж на пять лет. Уход из «Локомотива» тренер объяснил «выполненной задачей», а ярославским болельщикам ответил, что «заслужил право выбора». На ЦСКА за увольнение в 2021-м обиды нет – Губерниев знает, почему.

3. Трансфер Мирлинда Даку в «Зенит» сорвалсяподтвердил сам Медведев. Похоже, форвард запросил слишком много денег.

4. Валерий Карпин дебютировал в «Динамо» с бодрой пресс-конференции. Обвинил «Матч ТВ» в кампании против совмещения в клубе и сборной, чем сильно удивил Шнякина и Генича. Тренер верит, что сможет побороться за чемпионство, готов пригласить Мостового на стажировку и совсем не против играть с Медиалигой. В конце мероприятия Карпину подарили куклу Лабубу.

5. Шоу Алины Загитовой «Ассоль» покажут на Первом канале.

6. На клубном чемпионате мира «Боруссия» и «Флуминенсе» сыграли вничью – 0:0. Капитан «Уравы» Хойбротен решил не приветствовать соперников из «Ривера» перед игрой, но его перформанс не помог японцам – 1:3. В другом матче финалист Лиги чемпионов «Интер» не смог обыграть мексиканский «Монтеррей» – ничья 1:1. 

7. Трансферы. «Динамо» подписало Осипенко и продлило контракт с Гладышевым – отступные указаны только для европейским клубов. Далер Кузяев ушел из «Гавра». «Локомотив» продаст Сулейманова «Ростову», «Спартак» не отпустил Хлусевича в «Краснодар». «Реал» отказался от Дьокереша, «Барса» разочарована позицией Диаса.

8. Хавьер Паскуаль покинул пост главного тренера баскетбольного «Зенита».

9. Объявлен состав обновленного микста US Open: Медведев сыграет с Андреевой, Алькарас – с Радукану, Осака – с Кириосом.

10. Роналду передал Трампу футболку сборной Португалии с надписью «Президенту, выступающему за мир».

11. Мостовой и Карпин возглавят сборные Росконгресса и РФС в матче на ПМЭФ.

12. ФИФА не покажет антирасистские слоганы на КЧМ, хотя готовила материалы несколько месяцев.

13. Депутат Хамитов предложил ввести в школах систему спортивного наставничества.

14. Ирина Винер и Александр Дюков внесены в санкционные списки Канады.

15. Гонщики посетили премьеру фильма «Формула-1» c Брэдом Питтом в главной роли.

Цитаты дня

Жена Карпина о хейте: «Люди, которые чего-то добиваются, триггерят тех, кто добиваться не хочет. Про меня пишут – бог с ними, про любимого человека – вступлюсь»

Али Даеи: «Если родина горит, а в сердце нет пламени, тогда я лучше умру, чем предам свой народ»

Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Мы не очень-то хоккейная держава. Спортивные начальники кормили обещаниями. Бесят посулы и ожидания какого-то чуда. Нас некому защищать»

Ральф Рангник: «Я абсолютный пацифист – ни разу не держал в руках оружие, никогда ни на кого не поднимал руку. Сейчас важно доносить до окружающих послания против насилия»

Светлана Журова: «Это нормально, что МОК никак не реагирует на ирано-израильский конфликт. Правильно, что спортсменов не отстраняют»

Чего добьется Карпин в «Динамо»?34138 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Митрофанов
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шесть игроков «Флориды» набрали 20+ очков в плей-офф – повторение рекорда НХЛ. Столько же было у «Эдмонтона» в 1985 году и «Айлендерс» в 1983-м
4 минуты назад
ИИХФ не отметила россиян на постере о чемпионстве «Флориды». На нем размещены фото игроков «Пантерс» в форме своих сборных
1222 минуты назадФото
Кноблаух о 2-4 с «Флоридой»: «Это разбивает мне сердце, боль еще долго не утихнет. Нет никакой положительной стороны»
842 минуты назад
Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»
41сегодня, 04:39
Макдэвид о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Верю в «Эдмонтон» – мы не просто так 2 года подряд выходили в финал. Было много травм, но мы смогли добраться до этого момента»
49сегодня, 04:18
Морис выиграл второй Кубок Стэнли в карьере – оба с «Флоридой». Он работает главным тренером в НХЛ с 1995 года
9сегодня, 04:03
«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м
7сегодня, 03:47
Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом
23сегодня, 03:45
Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается
14сегодня, 03:35
Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 8 финалов за это время
31сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
40-летний Перри вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (237), обогнав Мессье. У Кори рекорд среди форвардов
7 минут назад
Луостаринен выкатил на лед детскую коляску с дочерью после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Девочке 3,5 месяца
24 минуты назадФото
Верхэге стал 3-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он 6-й действующий игрок с таким достижением – в списке также Кросби, Малкин, Кэйн, Летанг и Куик
237 минут назад
Клубы НХЛ из штатов без местного налога на доходы выиграли 5 Кубков Стэнли за 6 лет. По 2 трофея у «Тампы» и «Флориды», 1 – у «Вегаса»
252 минуты назад
Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»
255 минут назад
Подколзин стал автором единственного гола «Эдмонтона» в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Он завершил плей-офф с 10 очками и 100 хитами в 22 играх при «+7»
6сегодня, 04:44Видео
Куликов в 6-м матче финала с «Эдмонтоном»: 3 хита, 1 блок и «+1» за 17:08. Он завершил плей-офф с 5 очками в 23 играх при «+6» и 84 силовых приемах
2сегодня, 04:32
Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Он завершил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 играх при 91,4% сэйвов и КН 2,20
8сегодня, 04:20
Райнхарт забросил 7 шайб в финале Кубка Стэнли и повторил лучший результат в НХЛ после 1922 года. Столько же забивали Беливо, Босси и Гретцки
сегодня, 03:55
Ткачак – 3-й год подряд лидер «Флориды» по очкам в плей-офф. У него, Райнхарта и Верхэге по 23 балла в этом Кубке Стэнли
3сегодня, 03:29