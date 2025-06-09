Триумф Португалии в Лиге наций и 938-й гол Роналду, камбэк Алькараса в 5,5-часовом финале с Синнером, претенденты на пост тренера ЦСКА, уход Спаллетти и Левандовского и другие новости

1. Португалия одержала победу в Лиге наций, в финале одолев Испанию (2:2, 5:3 по пенальти) в результате оплошности Альваро Мораты, а бронзу получила Франция, в матче за третье место переигравшая Германию (2:0). Португальцы завоевали третий трофей в своей истории и первый с 2019 года – тогда тоже была победа в Лиге наций.

2. Криштиану Роналду не сдержал слез после триумфа в финале. 40-летний форвард забил 938-й гол в карьере и 138-й в составе сборной, но в конце основного времени получил травму и отправился на скамейку. Команда побеждает в финале без капитана уже во второй раз , впервые подобное произошло на Евро-2016.

3. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас победил на «Ролан Гаррос». Финальное противостояние с Янником Синнером затянулось на рекордные 5 часов и 29 минут и завершилось победой испанца – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2). Алькарас заработал 2,9 млн долларов.

4. «Зенит» проявляет активность на рынке: он может перехватить Максима Осипенко у «Динамо» и приобрести Жедсона Фернандеша, хочет купить Уэсли Франсу, собирается платить Жерсону Сантосу по 25 000 евро – за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором тот остается в клубе. Сообщают и об интересе к Алексею Батракову, но Александр Медведев реагирует на это в своем стиле: «Беспочвенные фантазии».

5. Основными претендентами на место уходящего из ЦСКА Марко Николича одни называют Матиаса Альмейду и Игоря Осинькина, другие – Марцела Личку, Ролана Гусева и того же Альмейду. Армейцы тем временем готовят с тренером «совместную коммуникацию» на тему сотрудничества.

6. Лучано Спаллетти объявил об уходе с поста тренера сборной Италии после разгромного поражения от Норвегии (0:3). Он еще отработает матч с Молдовой в понедельник, а потом на его место ждут Клаудио Раньери, Стефано Пиоли или Фабио Каннаваро.

7. Финал НБА. 34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» уверенно победить «Индиану» во 2-м матче и сравнять счет в серии (1-1).

8. Выяснилось, что эстонская полиция на самом деле не допрашивала футболиста сборной Израиля Эли Дасу, тепло отзывавшегося о России. Два представителя правоохранительных органов действительно прибыли в отель, где остановился экс-защитник «Динамо», но Дасе подсказали, что спускаться в вестибюль не стоит. А к текущему моменту Эли уже покинул страну .

9. Россиянин Буянто Цырендоржиев взял серебро на этапе Кубке мира по стрельбе из лука. В финале соревнований, проходивших в Анталье, он проиграл бразильцу Маркусу Д’Алмейде (0:6).

10. Словенец Тадей Погачар с результатом 4.40,12 победил на первом этапе веломногодневки «Критериум Дофине». Йонас Вингегор из Дании занял второе место, представитель Нидерландов Матье ван дер Пул – третье.

11. Марк-Андре тер Стеген считает , что «Барселона» вынуждает его уйти, используя для этого прессу и нанося вред его профессиональной репутации. Немец шокирован подобным отношением, но покидать клуб не намерен.

12. Роберт Левандовски заявил, что прекращает выступления за сборную Польши до тех пор, пока ее возглавляет Михал Пробеж. В качестве причины форвард «Барселоны» назвал «утрату доверия к тренеру».

13. В пятом туре чемпионата России по регби «Красный Яр» победил «Металлург», «Динамо» обыграло «ВВА-Подмосковье».

14. Отбывший срок за убийство Оскар Писториус впервые за 12 лет выступил на турнире. 38-летний спортсмен из ЮАР вышел на старт триатлона в городе Дурбан. Он занял 3-е место среди атлетов с ограниченными возможностями и 555-е среди всех участников.

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