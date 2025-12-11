Вольтемаде живет с другом после перехода в «Ньюкасл»: «Не знаю, как это называется по-английски. Это нормально, когда приезжаешь в новую страну. В Англии я ни с кем не познакомился»
Вольтемаде: нормально жить с другом, девушку не встретил – у меня много матчей.
Форвард «Ньюкасла» Ник Вольтемаде не видит проблемы в том, что живет в Англии вместе с лучшим другом после летнего трансфера из «Штутгарта».
«Я не понимаю, почему все об этом говорят. Думаю, это нормально, когда приезжаешь в новую страну.
У меня нет девушки, поэтому спросил своего лучшего друга: «Хочешь поехать со мной в Ньюкасл?» Не знаю, как это называется по-английски, когда живешь со своим лучшим другом», – сказал Вольтемаде.
Затем у Ника спросили, встретил ли он «кого-нибудь особенного» после переезда в Англию.
«Нет. У меня много матчей… Поэтому [в Англии] я ни с кем не познакомился», – сказал немец, усмехнувшись.
Полина Антохина
Goal
