«Зенит» предлагает 25+5 млн евро за Уэсли, защитнику готовы удвоить зарплату. «Фламенго» не примет предложение до клубного ЧМ (Хулио Мигель Нето)

«Зенит» вновь попытается подписать Уэсли Франсу.

По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, «Зенит » готов заплатить за защитника «Фламенго» 25 млн евро. С учетом бонусов сумма трансфера может достичь 30 млн евро.

Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга предлагает Уэсли 5-летний контракт с зарплатой вдвое больше, чем он получает во «Фламенго». Бразильцы не намерены принимать предложение до клубного чемпионата мира, однако «Зенит» не спешит с заключением сделки.

Отметим, что «Фламенго » не продал Уэсли в «Зенит» в зимнее трансферное окно – сообщалось , что сине-бело-голубые предлагали за защитника рекордные 30+8 млн евро.