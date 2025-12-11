  • Спортс
  • Анри о США на ЧМ-2026: «Когда набираешь ход, все возможно – так было с Россией и Южной Кореей на домашних ЧМ. Их группу можно выиграть»
21

Анри о США на ЧМ-2026: «Когда набираешь ход, все возможно – так было с Россией и Южной Кореей на домашних ЧМ. Их группу можно выиграть»

Тьерри Анри: США могут повторить путь России на домашнем ЧМ.

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил перспективы сборной США на домашнем чемпионате мира в 2026 году.

Сборная США сыграет на турнире в группе D c Парагваем, Австралией и победителем пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово).

«Я видел, что люди были рады, потому что могло быть и хуже. И да, эту группу можно выиграть. В любом случае придется это сделать. Последние матчи США, которые я видел, обнадеживали, но к началу чемпионата мира нужно быть на высоте. Я говорил это с самого начала, когда они не очень удачно играли в товарищеских матчах: «Не расстраивайтесь слишком сильно и не переживайте».

Конечно, я сказал то же самое, когда был там [на жеребьевке], я сказал, что верю в то, что сборная США выйдет из группы, играя достойно и набирая ход, имея такое взаимопонимание с болельщиками, когда они смогут ассоциировать себя с командой и с тем, что они видят. Я видел это в Южной Корее в 2002 году, я видел это в России, когда сборная России играла на домашнем чемпионате мира.

Когда вы набираете ход, все возможно. Но, как я уже сказал, вам все равно нужно выйти из группы. Будет нелегко, но могло быть и хуже», – сказал Анри в эфире CBS Sports Golazo.

Россия на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, Южная Корея на ЧМ-2002 – до полуфинала.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЧМ-2026
logoЧМ-2018 FIFA
logoСборная России по футболу
logoТьерри Анри
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoСборная США по футболу
