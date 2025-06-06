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  • Испания сыграла 5:4 с Францией, дубль Ямаля, Соболенко против Гауфф в финале «Ролан Гаррос», Узбекистан впервые на ЧМ, Адиев возглавил «Крылья», Бакаев ушел из «Зенита» и другие новости
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Испания сыграла 5:4 с Францией, дубль Ямаля, Соболенко против Гауфф в финале «Ролан Гаррос», Узбекистан впервые на ЧМ, Адиев возглавил «Крылья», Бакаев ушел из «Зенита» и другие новости

1. Испания вышла в финал Лиги наций, обыграв Францию – 5:4! Ямаль сделал дубль, у Мбаппе 1+1 (Килиан установил рекорд сборной по голевым действиям), у Вивиана автогол, Ойарсабаль отдал 2 ассиста. Испания в финале встретится с Португалией, Франция и Германия разыграют 3-е место.

2. Арина Соболенко обыграла Игу Швентек и впервые вышла в финал «Ролан Гаррос». Белоруска первой после Серены Уильямс дошла до финала на трех «Больших шлемах» подряд.

Коко Гауфф победила Лоис Буассон и второй раз сыграет в финале открытого чемпионата Франции.

3. Квалификация ЧМ в Южной Америке. Бразилия сыграла 0:0 с Эквадором в первом матче при Анчелотти, Аргентина одолела в гостях Чили (1:0) за счет гола Альвареса (Месси вышел на замену) и гарантировала себе первое место в отборе, Уругвай проиграл Парагваю (0:2). 

В Азии Узбекистан и Иордания впервые вышли на чемпионат мира, также на турнир в 11-й раз подряд квалифицировалась Южная Корея.

4. Трансферные новости. «Зенит» объявил об уходе Зелимхана Бакаева. Вингер провел 34 матча за клуб с 2022-го. Кайо перешел из «Краснодара» в «Ботафого».

«Барса» связалась с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер Диаса, – англичане ответили, что вингер не продается. «МЮ» предложил 45+10 млн фунтов за Мбемо, «Брентфорд» хочет больше. «Реал» и «Бенфика» завершают трансфер Каррераса, остались детали. Португальцы получат всю сумму отступных в 50 млн евро, единственная уступка – защитник сыграет на КЧМ. Кроме того, мадридцы договорились с Мастантуоно, с «Ривером» осталось согласовать порядок выплат 45 млн евро отступных. «Ман Сити» покупает Аит-Нури у «Вулверхэмптона» за 40 млн евро.

5. НБА. «Индиана» одолела «Оклахому» в гостях (111:110) в первом матче финальной серии, хотя весь матч уступала в счете. Халибертон принес победу «Пэйсерс» в концовке. 

6. Магомед Адиев возглавил «Крылья Советов». Контракт – на год с опцией продления.

7. «Интер» решил назначить тренером своего экс-защитника Киву, возглавляющего «Парму». «Комо» отказался отпускать Фабрегаса.

8. «Химки» начали процедуру банкротства. Причина обращения в суд – «неспособность удовлетворить требования кредиторов».

9. Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги. 17-летний вингер «Барсы» обошел Педри, Беллингема, Гюлера, Силву, Лопеса и Молейро.

10. КХЛ планирует календарь нового сезона без «Витязя», пишет Алексей Шевченко. Сообщалось, что клуб может прекратить существование.

11. Петросян, Акатьева, Муравьева, Садкова, Фролова вошли в основную женскую сборную России по фигурному катанию, Яметова и Двоеглазова – в резервную.

12. Чемпион мира по версиям IBF и IBO Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры.

13. Лионель Месси – лучший игрок МЛС в мае. 37-летний форвард «Интер Майами» забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах.

14. Матич и Кока дисквалифицированы на 4 матча (2 – условно) за отказ от поддержки акции по борьбе с гомофобией. Они поучаствуют в «мероприятиях по повышению осведомленности».

15. Прокуратура попросила закрыть дело по обвинению Димитри Пайета в насилии из-за недостатка доказательств, решив, что игрок и его любовница применяли садомазохистские практики по обоюдному согласию.

Цитаты дня.

Вячеслав Фетисов: «Хоккей – самая популярная игра в стране. В 2000-х я все это восстанавливал, а теперь мечта сбылась – на МХЛ полный стадион»

Глава профсоюза игроков НХЛ о недопуске России на ОИ-2026: «Они хотят играть с лучшими, но мало что могут сделать. Похоже, что конфликт обостряется, а не ослабевает»

Гельмут Марко: «Леклер протаранил Ферстаппена на скорости в 300 км/ч. И никаких последствий»

Гвардиола не чувствует себя особенным: «Особенные – врачи, спасающие жизни, те, кто изобрел пеницилин. Я гений? Бросьте. Я хорош, но другие тренеры могли бы добиться того же, возможно»

Дегтярев об Овечкине: «Символ русского духа. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: «Мы русские!»

Карпин о трофеях Сафонова в «ПСЖ»: «Для меня не показатель. Так получилось, что уехал в тот клуб, который выиграл. «Париж» каждый год берет чемпионат и Кубок Франции»

Депутат Шишкина об отставке Ротенберга из СКА: «Очень рада. Его пресс-конференции войдут в учебники по журналистике. Каждый раз смотрела с удивлением, растерянностью, скорбно»

Радимов о невыдаче лицензии «Химкам»: «Туда им и дорога. Это просто порнография нашего футбола, лучше включить немецкий канал. Какое-то шапито, куча долгов»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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