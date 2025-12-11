Экс-помощник прокурора Самарской области Рязанцев задержан по подозрению в участии в экстремистском движении футбольных фанатов

В Самаре экс-помощник прокурора задержан по делу о запрещенном фан-движении.

Экс-помощник прокурора Самарской области задержан по подозрению в участии в экстремистском объединении футбольных фанатов.

Как сообщает «МК в Самаре», 4 декабря в Самаре взяли под стражу бывшего помощника областного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, 34-летнего Сергея Рязанцева. Следователи считают, что задержанный состоял в запрещенной фанатской группировке T.O.Y.S. Движение было внесено в соответствии с решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 года в реестр организаций, признанных экстремистскими, а его деятельность запрещена на территории РФ.

По данным регионального СУ СКР, фигуранты дела действовали на территории Самары, участвовали в мероприятиях группы, распространяли ее символику и занимались поддержанием активности запрещенной структуры.

Сообщается, что свою вину Рязанцев не признал. По данным телеграм-канала Baza, его заключили под стражу на два месяца. При этом расследование продолжается, а в материалах дела фигурируют и другие, пока неустановленные участники запрещенного объединения, поэтому в силовых структурах не исключают расширения круга подозреваемых.

Напомним, в октябре в Самаре были арестованы трое лидеров движения, один из которых ранее был судим за двойное убийство. Задержанным также вменяют пропаганду экстремистской, в том числе нацистской символики.