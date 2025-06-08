Эстонская полиция не допрашивала Дасу, несмотря на намерение сделать это. Полицейские ушли из отеля сборной Израиля после вмешательства главы футбольной ассоциации (Ynet)

Эстонская полиция не допрашивала Дасу, хотя намеревалась это сделать.

В пятницу сборная Израиля на выезде обыграла Эстонию со счетом 3:1 в матче квалификации к ЧМ‑2026.

Вчера «Матч ТВ» сообщил , что капитан израильской сборной Эли Даса был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России.

По данным израильского медиа Ynet, двое эстонских полицейских действительно прибыли в отель сборной Израиля с намерением взять показания у бывшего защитника «Динамо ». Однако представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля.

«Спорт-Экспресс» сообщал , что делегат ФИФА, представители федераций футбола Израиля и Эстонии вмешались в дело по допросу футболиста. Sport 5 и Ynet подтверждают эту информацию, отмечая, что полицейские покинули отель после разговора между главой Израильской футбольной ассоциации Моше Зуаресом и президентом Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком.