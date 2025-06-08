Эстонская полиция не допрашивала Дасу, несмотря на намерение сделать это. Полицейские ушли из отеля сборной Израиля после вмешательства главы футбольной ассоциации (Ynet)
В пятницу сборная Израиля на выезде обыграла Эстонию со счетом 3:1 в матче квалификации к ЧМ‑2026.
Вчера «Матч ТВ» сообщил, что капитан израильской сборной Эли Даса был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России.
По данным израильского медиа Ynet, двое эстонских полицейских действительно прибыли в отель сборной Израиля с намерением взять показания у бывшего защитника «Динамо». Однако представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля.
«Спорт-Экспресс» сообщал, что делегат ФИФА, представители федераций футбола Израиля и Эстонии вмешались в дело по допросу футболиста. Sport 5 и Ynet подтверждают эту информацию, отмечая, что полицейские покинули отель после разговора между главой Израильской футбольной ассоциации Моше Зуаресом и президентом Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком.