Португалия выиграла первый трофей с 2019-го и третий в истории

Сборная Португалии выиграла третий трофей в своей истории.

Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла сборную Испании (2:2, 5:3 в серии пенальти) в финале Лиги наций.

Португальцы стали победителями турнира во второй раз. В 2019 году они обыграли в финале команду Нидерландов (1:0).

В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, одолев Францию (1:0) в решающем матче.