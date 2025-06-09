Португалия выиграла первый трофей с 2019-го и третий в истории
Сборная Португалии выиграла третий трофей в своей истории.
Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла сборную Испании (2:2, 5:3 в серии пенальти) в финале Лиги наций.
Португальцы стали победителями турнира во второй раз. В 2019 году они обыграли в финале команду Нидерландов (1:0).
В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, одолев Францию (1:0) в решающем матче.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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