«Зенит» будет платить Жерсону по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе. Бразильцу предоставят жилье и машину (Хулио Мигель Нето)
Стали известны детали предложения «Зенита» Жерсону Сантосу.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Фламенго» перейдет в клуб из Санкт-Петербурга за 25+5 млн евро и будет получать 6 млн евро в год после уплаты налогов.
По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, «Зенит» будет платить Жерсону бонус в размере 25 тысяч евро за каждый гол и голевую передачу и по 30 тысяч евро за каждые 5 результативных действий.
Также сине-бело-голубые готовы платить бразильцу по 500 тысяч евро за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе, и 150 тысяч евро в случае участия на ЧМ-2026. Кроме того, «Зенит» бесплатно предоставит Жерсону жилье и автомобиль.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14131 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Хулио Мигеля Нето
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