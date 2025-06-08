«Зенит» будет платить Жерсону по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе. Бразильцу предоставят жилье и машину (Хулио Мигель Нето)

Стали известны детали предложения «Зенита» Жерсону Сантосу.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Фламенго» перейдет в клуб из Санкт-Петербурга за 25+5 млн евро и будет получать 6 млн евро в год после уплаты налогов.

По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, «Зенит» будет платить Жерсону бонус в размере 25 тысяч евро за каждый гол и голевую передачу и по 30 тысяч евро за каждые 5 результативных действий.

Также сине-бело-голубые готовы платить бразильцу по 500 тысяч евро за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе, и 150 тысяч евро в случае участия на ЧМ-2026. Кроме того, «Зенит» бесплатно предоставит Жерсону жилье и автомобиль.