Роналду забил 938-й гол в карьере – Испании в финале Лиги наций
Криштиану Роналду забил 938-й гол в карьере.
Нападающий сборной Португалии сравнял счет в матче против команды Испании в финале Лиги наций (2:2, второй тайм).
Роналду 800 раз забил на клубном уровне, также у него теперь 138 мячей в составе сборной Португалии.
Подробно со статистикой игрока «Аль-Насра», ранее выступавшего за «Спортинг», «МЮ», «Реал» и «Ювентус», можно ознакомиться здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14181 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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