Роналду забил 938-й гол в карьере – Испании в финале Лиги наций

Криштиану Роналду забил 938-й гол в карьере.

Нападающий сборной Португалии сравнял счет в матче против команды Испании в финале Лиги наций (2:2, второй тайм).

Роналду 800 раз забил на клубном уровне, также у него теперь 138 мячей в составе сборной Португалии .

Подробно со статистикой игрока «Аль-Насра », ранее выступавшего за «Спортинг», «МЮ», «Реал» и «Ювентус», можно ознакомиться здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.