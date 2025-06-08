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  • ЦСКА о Николиче на фоне интереса АЕК: «Готовим совместную коммуникацию. У Марко прекрасные отношения со всем руководством. Просим с уважением отнестись к решению тренера»
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ЦСКА о Николиче на фоне интереса АЕК: «Готовим совместную коммуникацию. У Марко прекрасные отношения со всем руководством. Просим с уважением отнестись к решению тренера»

В ЦСКА анонсировали новости о будущем тренера Марко Николича.

Ранее сообщалось, что серб уйдет из клуба и возглавит греческий АЕК.

«Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт».

В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов. Мы понимаем, что в отсутствии информации выдвигаются разные версии, в частности, как о финансовой составляющей вопроса, так и о якобы конфликтах изнутри.

Поэтому еще до любого рода официальных публикаций о будущем Марко считаем необходимым этот вопрос закрыть: у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло.

Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Николич уходит из ЦСКА в АЕК. Ради семьи и еврокубков

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14136 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
logoМарко Николич
Кирилл Брейдо
logoЦСКА
logoАЕК
logoвысшая лига Греция
logoпремьер-лига Россия
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