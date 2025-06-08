Капелло об итальянском футболе: «Мы взяли худшее от «гвардиолизма». Вместо поощрения креативности мы просим следовать шаблонам и держать мяч. И поражение «Интера» говорит об этом»

Фабио Капелло считает, что итальянский футбол перенял худшие идеи Пепа Гвардиолы.

Сборная Италии ранее была разгромлена Норвегией (0:3) в матче отбора на ЧМ-2026.

«Меня это не удивляет, ведь в молодежном футболе вместо того, чтобы поощрять качества и креативность, мы просим игроков следовать шаблонам, держать мяч во владении, играть через вратаря. Но куда мы хотим двигаться...

Позвольте мне сказать, что мы взяли худшее от «гвардиолизма». Наши полузащитники никогда не поворачиваются к воротам соперника, в то время как другие всегда нацелены в атаку и бегают с такой скоростью, о которой мы только мечтаем. Об этом говорит и [поражение «Интера » в] финале Лиги чемпионов», – сказал бывший главный тренер «Милана».

Фабио Капелло: «Гвардиола навредил футболу, пусть и не по своей вине – 10 лет все пытались его копировать. 90 минут горизонтальных пасов без борьбы и рывков – это многих отвернуло от футбола»