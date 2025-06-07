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  • Привоз Сафонова прервал победную серию России, Алькарас и Синнер – в финале «Ролан Гаррос», «Тоттенхэм» уволил Постекоглу, суета в «Черноморце», «Зениту» интересен игрок «Спартака» и другие новости
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Привоз Сафонова прервал победную серию России, Алькарас и Синнер – в финале «Ролан Гаррос», «Тоттенхэм» уволил Постекоглу, суета в «Черноморце», «Зениту» интересен игрок «Спартака» и другие новости

1. Увы, прервалась 8-матчевая победная серия сборной России – 1:1 с Нигерией. Сафонов ошибся во втором тайме, а после игры отказался от приза лучшему игроку. Карпин связал привоз с тем, что в «ПСЖ» вратари не играют в такой манере (и Кафанов подтвердил), сам Матвей признался, что расстроен больше, чем кто-либо другой. В остальном Карпину все понравилось, а тренер нигерийцев сравнил сборную России с немцами.

2. Синнер обыграл Джоковича и впервые пробился в финал «Ролан Гаррос». Там его ждет Алькарас, который прошел снявшегося из-за травмы Музетти.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале парного «Ролан Гаррос». Анна Данилина и Александра Крунич в финале встретятся с Жасмин Паолини и Сарой Эррани.

3. Кубок Стэнли. «Флорида» сравняла счет в финальной серии с «Эдмонтоном» (1-1), выиграв 2-й матч – 5:4 2ОТ. Маршанд забил во 2-м овертайме, сделав дубль. «Пантерс» могли выиграть и в основное время, но 40-летний Перри перевел игру в овертайм за 18 секунд до окончания основного времени (рекорд финалов). Бобровский отразил 42 броска во 2-м матче подряд, в том числе 14 – в овертаймах. 

4. «Тоттенхэм» уволил Постекоглу, несмотря на недавний триумф в Лиге Европы. Тренер уверен: после него не придется ждать 17 лет следующий трофей.

5. В Новороссийске тревожно – инвестор «Черноморца» Шишкарев объявил об уходе из клуба и намекнул, что генеральный директор подбивал команду на договорняк. Подозрения Шишкарева, по сути, подтвердил тренер Василенко. Сам гендир в шоке и все обвинения отвергает.

Есть у Шишкарева претензии и к властям города, которые запустили местный стадион.

6. Иван Карпов пишет, что «Зенит» интересуется хавбеком «Спартака» Данилом Пруцевым. Ну а Александр Медведев уже устал от «измышления» инсайдера.

7. Шамиль Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ на собрании клубов. Дмитрий Губерниев считает, что 666 участников будет оптимальным вариантом.

8. В финале Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Зенит» и повел 3-2 в серии.

9.  Щербакова, Медведева и Булыкин выиграли забеги на Никольской, Shaman спел песню «Я русский».

10. «Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера.

11. Рафинья признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

12. Российских букмекеров планируют обязать отчислять средства на борьбу с лудоманией.

13. Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания.

14. На шоу Загитовой «Ассоль» продано 3 тысячи билетов на 8,5 млн рублей. Два показа из пяти отменили.

15. Дани Алвес согласовал контракт с клубом Медиалиги.

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Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2064 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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