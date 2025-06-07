1. Увы, прервалась 8-матчевая победная серия сборной России – 1:1 с Нигерией . Сафонов ошибся во втором тайме, а после игры отказался от приза лучшему игроку . Карпин связал привоз с тем, что в «ПСЖ» вратари не играют в такой манере (и Кафанов подтвердил ), сам Матвей признался, что расстроен больше, чем кто-либо другой . В остальном Карпину все понравилось , а тренер нигерийцев сравнил сборную России с немцами .

2. Синнер обыграл Джоковича и впервые пробился в финал «Ролан Гаррос». Там его ждет Алькарас , который прошел снявшегося из-за травмы Музетти .

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале парного «Ролан Гаррос» . Анна Данилина и Александра Крунич в финале встретятся с Жасмин Паолини и Сарой Эррани.

3. Кубок Стэнли. «Флорида» сравняла счет в финальной серии с «Эдмонтоном» (1-1), выиграв 2-й матч – 5:4 2ОТ. Маршанд забил во 2-м овертайме , сделав дубль. «Пантерс» могли выиграть и в основное время, но 40-летний Перри перевел игру в овертайм за 18 секунд до окончания основного времени (рекорд финалов). Бобровский отразил 42 броска во 2-м матче подряд, в том числе 14 – в овертаймах.

4. «Тоттенхэм» уволил Постекоглу , несмотря на недавний триумф в Лиге Европы. Тренер уверен: после него не придется ждать 17 лет следующий трофей .

5. В Новороссийске тревожно – инвестор «Черноморца» Шишкарев объявил об уходе из клуба и намекнул, что генеральный директор подбивал команду на договорняк . Подозрения Шишкарева, по сути, подтвердил тренер Василенко . Сам гендир в шоке и все обвинения отвергает .

Есть у Шишкарева претензии и к властям города , которые запустили местный стадион .

6. Иван Карпов пишет, что «Зенит» интересуется хавбеком «Спартака» Данилом Пруцевым . Ну а Александр Медведев уже устал от «измышления» инсайдера .

7. Шамиль Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ на собрании клубов. Дмитрий Губерниев считает, что 666 участников будет оптимальным вариантом .

8. В финале Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Зенит» и повел 3-2 в серии.

9. Щербакова, Медведева и Булыкин выиграли забеги на Никольской , Shaman спел песню «Я русский».

10. «Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера.

11. Рафинья признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

12. Российских букмекеров планируют обязать отчислять средства на борьбу с лудоманией .

13. Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания .

14. На шоу Загитовой «Ассоль» продано 3 тысячи билетов на 8,5 млн рублей . Два показа из пяти отменили.

15. Дани Алвес согласовал контракт с клубом Медиалиги.

Цитаты дня

Тедеев о детском футболе: «Нам презентуют западные программы – мы перестали уважать себя, похоронили наработки Лобановского, Бескова. В Европе делают то, что мы делали в советских дворах»

Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»

Тебас о «Золотом мяче»: «Должен достаться либо Ямалю, либо Винисиусу. Второй провел не суперсезон, но в начале был хорош, и у него еще есть клубный ЧМ»

Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»