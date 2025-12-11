8

Карл, Мадуэке, Кунде, Гринвуд, Симон, О’Райли, де Кетеларе – в команде недели ЛЧ

Кунде, Мадуэке, Гринвуд, Карл, Симон – в команде недели ЛЧ.

УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Унаи Симон («Атлетик»).

Защитники: Жюль КундеБарселона»), Давид ГанцкоАтлетико»), Мохаммед СалисуМонако»), Нико ОРайлиМанчестер Сити»).

Полузащитники: Ричард РиосБенфика»), Шарль де КетелареАталанта»), Леннарт КарлБавария»).

Нападающие: Мэйсон ГринвудМарсель»), Энтони ГордонНьюкасл»), Нони МадуэкеАрсенал»).

Что делать с Хаби Алонсо?24157 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Лиги чемпионов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУЕФА
logoУнаи Симон
logoБарселона
logoАтлетико
logoЖюль Кунде
logoДавид Ганцко
logoМанчестер Сити
logoМонако
logoНиколо Барелла
logoНико О'Райли
logoМохаммед Салису
logoБенфика
logoШарль де Кетеларе
logoРичард Риос
logoБавария
logoАталанта
logoМэйсон Гринвуд
logoЛеннарт Карл
logoАрсенал
logoНьюкасл
logoМарсель
logoНони Мадуэке
logoЭнтони Гордон
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
рейтинги
logoвысшая лига Португалия
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Салах отказался давать интервью после матча с «Брайтоном»: «Две недели подряд? Нет, нет, нет»
19 минут назад
Гол Феррана «Осасуне» отменили из-за офсайда у Рафиньи при розыгрыше углового игроками «Барселоны»
26 минут назадФото
Слот о Салахе: «Решение включить его в заявку было простым. Наш разговор останется между нами. Он был нужен «Ливерпулю», и именно он отдал передачу на второй гол «Брайтону»
33 минуты назад
«Барселона» – «Осасуна». 0:0 – гол Феррана отменен. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Стоимость Кисляка на Transfermarkt vs его ассисты в этом сезоне. Знаешь, чего больше?
45 минут назадТесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Меца», «Монако» Головина сыграет с «Марселем» в воскресенье
45 минут назадLive
Слот о 2:0: «Ливерпулю» пришлось потрудиться. Впервые за несколько недель я чувствую, что нам немного повезло: у «Брайтона» были моменты, но мы сыграли на ноль»
57 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Челси» победил «Эвертон», «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона»
сегодня, 17:31Live
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Осасуны», «Атлетико» победил «Валенсию», «Реал» сыграет с «Алавесом» в воскресенье
сегодня, 17:30Live
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 3-м матче подряд – против «Меца». Шевалье – в запасе
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Если «Краснодар» так продолжит, то столетие «Зенита» перенесут еще на год». Агент Сафонов об РПЛ
10 минут назад
«Мец» – «ПСЖ». 0:1 – Рамуш забил, Сафонов и Забарный играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Палмер о голе «Эвертону»: «Не скажу, что нахожусь в своей лучшей форме. Я все еще восстанавливаюсь после травмы, еще есть над чем работать»
12 минут назад
Симеоне о роли Гризманна и Коке в «Атлетико»: «По-настоящему топовые игроки никогда не создают проблем. Антуан – неподвластный времени футболист, который меняет ход игры»
40 минут назад
Экитике о Салахе: «Мохамед – большой профессионал и пример. Он легенда, делить с ним поле – благословение. Благодаря таким игрокам мы любим футбол»
49 минут назад
Арбелоа поддержал Алонсо: «Если кто-то думает, что «Реал» мертв, он сильно ошибается. Хаби – исключительный тренер, требования в этом клубе чрезвычайно высоки»
сегодня, 17:39
«Байер» – «Кельн». Маза и Поку играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:31Live
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Кельн», «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в воскресенье
сегодня, 17:30Live
Мареска о 2:0 с «Эвертоном»: «Я рад, было важно выиграть матч после двух или трех игр без побед. «Челси» упускал моменты, но в целом я доволен игрой»
сегодня, 17:22
Мостовой о «Спартаке»: «Включится в чемпионскую гонку после зимней паузы. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено»
сегодня, 17:17