Карл, Мадуэке, Кунде, Гринвуд, Симон, О’Райли, де Кетеларе – в команде недели ЛЧ
Кунде, Мадуэке, Гринвуд, Карл, Симон – в команде недели ЛЧ.
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Унаи Симон («Атлетик»).
Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Давид Ганцко («Атлетико»), Мохаммед Салису («Монако»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Ричард Риос («Бенфика»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Леннарт Карл («Бавария»).
Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Нони Мадуэке («Арсенал»).
Что делать с Хаби Алонсо?24157 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Лиги чемпионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости