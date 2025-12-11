Гаттузо об Аршавине: «Он был очень талантлив. Нам нужно было заниматься по 8-9 часов, а у Андрея уже все было. Большие таланты не любят тренироваться»
Гаттузо об Аршавине: все большие таланты не любят тренироваться.
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высоко оценил талант экс-полузащитника «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.
В шоу «FONtour Европа» бывший опорник «Милана» Гаттузо попросили назвать первую ассоциацию с Аршавиным.
Гаттузо: Он был очень талантлив, черт возьми. Нам с тобой (обращается к Владиславу Радимову – Спортс’‘) нужно было очень много тренироваться – по 8-9 часов, – а у него все уже было.
Радимов: Это правда, он не любил тренироваться.
Гаттузо: Все большие таланты не любят тренироваться.
Гаттузо про тренера «ГазМяса» из «Наша Russia»: «Это не мой стиль. Но внешне очень похоже»
Что делать с Хаби Алонсо?25714 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Fonbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости