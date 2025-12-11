Гаттузо об Аршавине: «Он был очень талантлив. Нам нужно было заниматься по 8-9 часов, а у Андрея уже все было. Большие таланты не любят тренироваться»

Гаттузо об Аршавине: все большие таланты не любят тренироваться.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высоко оценил талант экс-полузащитника «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина .

В шоу «FONtour Европа» бывший опорник «Милана» Гаттузо попросили назвать первую ассоциацию с Аршавиным.

Гаттузо: Он был очень талантлив, черт возьми. Нам с тобой (обращается к Владиславу Радимову – Спортс’‘) нужно было очень много тренироваться – по 8-9 часов, – а у него все уже было.

Радимов: Это правда, он не любил тренироваться.

Гаттузо: Все большие таланты не любят тренироваться.

