Синнер и Алькарас провели самый длинный финал в истории «Ролан Гаррос»
Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграли самый долгий финал «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 5 часов 29 минут и закончился победой Алькараса – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).
Этот матч побил предыдущий рекорд по длине, установленный в 1982-м – тогда финал между Матсом Виландером и Гильермо Виласом занял 4 часа 42 минуты.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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