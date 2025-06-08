Синнер и Алькарас провели самый длинный финал в истории «Ролан Гаррос»

Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграли самый долгий финал «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 5 часов 29 минут и закончился победой Алькараса – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

Этот матч побил предыдущий рекорд по длине, установленный в 1982-м – тогда финал между Матсом Виландером и Гильермо Виласом занял 4 часа 42 минуты.