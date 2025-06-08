Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «В Ла Лиге забивать проще, чем в Лиге 1. В АПЛ нас называли «лигой фермеров», а мы обыграли в ЛЧ «Ман Сити», «Ливерпуль», «Виллу» и «Арсенал»

Нассер Аль-Хелайфи сравнил уровень Лиги 1 с другими чемпионатами.

«Забивать голы в Ла Лиге легче, чем в Лиге 1.

Луис Энрике с гордостью представил Лигу 1 и защитил ее от болельщиков клубов АПЛ , которые называли ее «лигой фермеров». В итоге в этом сезоне Лиги чемпионов мы обыграли «Манчестер Сити », «Ливерпуль », «Астон Виллу» и «Арсенал », – сказал президент «ПСЖ».