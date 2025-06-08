Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «В Ла Лиге забивать проще, чем в Лиге 1. В АПЛ нас называли «лигой фермеров», а мы обыграли в ЛЧ «Ман Сити», «Ливерпуль», «Виллу» и «Арсенал»
Нассер Аль-Хелайфи сравнил уровень Лиги 1 с другими чемпионатами.
«Забивать голы в Ла Лиге легче, чем в Лиге 1.
Луис Энрике с гордостью представил Лигу 1 и защитил ее от болельщиков клубов АПЛ, которые называли ее «лигой фермеров». В итоге в этом сезоне Лиги чемпионов мы обыграли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал», – сказал президент «ПСЖ».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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