  • Ультрас «Ягеллонии» напали на фанатов «Райо Вальекано» перед матчем ЛК. Поляки ворвались в автобусы испанцев в масках, с молотками и дубинками – есть раненые и арестованные
74

Фанаты «Ягеллонии» напали на болельщиков «Райо Вальекано» перед матчем ЛК.

В Польше произошла атака ультрас «Ягеллонии» на болельщиков «Райо Вальекано», в результате которой есть пострадавшие и были произведены аресты.

Польская и испанская команды сегодня сыграют в Белостоке в матче Лиги Конференций. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Польские СМИ сообщили о нападении примерно 50 ультрас в масках на два автобуса на автостраде S8 между Варшавой и Белостоком. По сообщениям, около полуночи две машины перекрыли автостраду, по которой двигались два автобуса с болельщиками «Райо Вальекано». Несколько десятков человек выбежали из близлежащего леса, некоторые из них были в масках. Завязалась стычка. Затем польские ультрас, вооруженные молотками и телескопическими дубинками, ворвались в автобусы и напали на болельщиков. Нападавших было несколько десятков человек.

Утром испанская национальная полиция сообщила о госпитализации двух ультрас «Райо Вальекано» и аресте трех граждан Польши – двух мужчин и женщины. Польские СМИ, однако, сообщили о четырех арестах и ​​десяти раненых, девять из которых были испанцами, трое госпитализированы.  

Информация национальной полиции указывает на то, что раненые являются членами радикальной группы Bukaneros, болельщиков «Райо Вальекано».

Очевидцы, на которых ссылаются СМИ, заявили, что нападавшие несли символы «Ягеллонии». Внутри автомобилей, задержанных польской полицией, были обнаружены флаги и шарфы этой команды.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: El Confidencial
logoРайо Вальекано
logoвысшая лига Польша
logoЛига конференций УЕФА
logoЛа Лига
logoЯгеллония
болельщики
происшествия
