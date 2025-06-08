Медведев о готовности «Зенита» купить Батракова за 25 млн евро: «Беспочвенные фантазии»
В «Зените» опровергли слухи о готовности подписать Алексея Батракова.
Ранее телеграм-канал «МЯЧ RU» сообщил, что петербургский клуб готов выделить 25 миллионов евро на трансфер полузащитника «Локомотива». Утверждалось, что в сделке заинтересован лично председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Это беспочвенные фантазии», – сказал Медведев.
В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локо» 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Его подробную статистику можно найти здесь.
«Зенит» всерьез интересуется Батраковым. Полузащитник не хочет уходить из «Локо» в другой клуб России, в новом контракте не будет отступных для команд РПЛ («РБ Спорт»)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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