Медведев о готовности «Зенита» купить Батракова за 25 млн евро: «Беспочвенные фантазии»

В «Зените» опровергли слухи о готовности подписать Алексея Батракова.

Ранее телеграм-канал «МЯЧ RU» сообщил, что петербургский клуб готов выделить 25 миллионов евро на трансфер полузащитника «Локомотива ». Утверждалось, что в сделке заинтересован лично председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

«Это беспочвенные фантазии», – сказал Медведев.

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локо» 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Его подробную статистику можно найти здесь .

«Зенит» всерьез интересуется Батраковым. Полузащитник не хочет уходить из «Локо» в другой клуб России, в новом контракте не будет отступных для команд РПЛ («РБ Спорт»)