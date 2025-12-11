«Нант» уволил Каштру после 2 побед в 15 матчах. Клуб идет предпоследним в Лиге 1
«Нант» уволил главного тренера.
Главный тренер «Нанта» Луиш Мануэл Каштру покинул клуб.
Французский клуб объявил об отставке 45-летнего специалиста. До конца сезона командой будет руководить Ахмед Кантари.
Португальский специалист возглавлял «Нант» с июля. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 2 победы, 5 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
«Нант» занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 11 очков.
Что делать с Хаби Алонсо?25980 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Нанта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости