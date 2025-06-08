Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду, Двалишвили защитил титул и другие новости

1. Эстонская полиция допросила защитника сборной Израиля Эли Дасу, который выразил благодарность «Динамо» и положительно отзывался о жизни в России. Израильской федерации и делегату ФИФА пришлось вмешаться , чтобы не допустить еще одного допроса.

2. Марко Николич и АЕК достигли устного соглашения о сотрудничестве, тренер попрощался с некоторыми игроками ЦСКА. Одной из причин ухода называется нежелание работать с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевем из-за связанных с трансферами разногласий. А вот Александр Мостовой был бы не прочь устроиться в московский клуб: «Мы готовы на все!»

3. Коко Гауфф обыграла в финале «Ролан Гаррос» Арину Соболенко (6:7, 6:2, 6:4) и стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов». Белорусская спортсменка назвала свою игру худшей за последние месяцы: «Это был просто какой-то трэш, как скажет новое поколение. Кринж».

4. Из «Локомотива» в ЦСКА перейдут 5 тренеров , включая Игоря Никитина, Дмитрия Юшкевича и Антона Курьянова. Об изменениях в штабах хоккейных клубов должны объявить в ближайшие дни.

5. UFC 316. Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил пояс чемпиона легчайшей категории в реванше. После боя грузинский боец перелез через клетку и встал на колени перед президентом США Дональдом Трампом.

Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью и стала чемпионкой в легчайшем весе , Азамат Мурзаканов победил Брендсона Рибейро техническим нокаутом в первом раунде.

6. Криштиану Роналду, рассуждая о шансах Ламина Ямаля стать обладателем «Золотого мяча», заявил : «Награду должен получать тот, кто выиграл ЛЧ. Не слишком верю в индивидуальные призы, знаю, как принимаются решения за кулисами». Франк Рибери, уступивший португальцу в борьбе за приз в 2013-м, отреагировал : «Значит, все таки-нужно победить в Лиге чемпионов, чтобы выиграть «Золотой мяч»? 🤣🤣🤣»

7. Фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года, но решение может быть обжаловано. Срок бана отсчитывается с 26 декабря 2024 года и – с учетом временного отстранения – истекает 18 апреля 2026-го. Аннулируются результаты спортсменки с 3 апреля 2024 года.

8. «Барселона» предложит Марку-Андре тер Стегену выплату в размере годовой зарплаты за расторжение контракта. «Блауграна» рассчитывает на вратаря из «Эспаньола», Жоана Гарсию.

9. «Черноморцу» грозит банкротство после ухода инвестора Сергея Шишкарева. Бизнесмен выплатит оставшиеся две премии и бонусы за третье место и после 15 июня покинет проект, а на счету клуба не останется средств.

10. «Зенит» готов сразу заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, если не получится разделить сумму на части. Хавбеку «Фламенго» предложены условия, от которых «невозможно отказаться»: зарплата вырастет до 4 млн евро в год без учета бонусов.

11. Бюджет СКА в следующем сезоне могут сократить вдвое , потому что руководителей «Газпрома» больше не устраивают огромные расходы на спортивные клубы. Но даже в таком случае команда из Санкт-Петербурга останется самой богатой в КХЛ.

12. В отборе на ЧМ-2026 сборная Англии не без труда обыграла Андорру (1:0), Финляндия проиграла Нидерландам (0:2), Албания сыграла вничью с Сербией (0:0).

13. Квалификационные матчи ЧМ-2026 не обошлись без скандалов: фанаты Англии пели «Стармер – #####» и называли премьер-министра «дрочилой» во время игры с Андоррой; албанские фанаты освистали гимн Сербии, а некоторые из детей, выводивших команды на поле, показывали жестом двуглавого орла.

14. Норвежец Петтер Нортуг, 13-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, рассматривает возможность выступления за Мексику.

15. Спортсмены Уганды, Камеруна, Алжира, Китая, Туниса выступят на турнире по гребле на сибирских лодках в Ханты-Мансийске. Будет разыграно 35 комплектов медалей, а общий призовой фонд составит 500 тысяч рублей.

16. Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что судья Сергей Иванов ошибочно отменил взятие ворот«Ахмата» из-за положения вне игры у полузащитника «Урала» Андрея Егорычева.

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«Ника 875 дней не стартовала, все потраченные на нее государством средства вернули. Двойных стандартов быть не должно» . Рудковская о том, что ФФККР не отпускает Жилину

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Плющенко обратился к пластическому хирургу: «Он кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил»

Зампред Госдумы Жуков о допросе Дасы: «Надо дисквалифицировать Эстонию в футболе. Я уже ничему не удивляюсь – вон, немцы заявляют, что американцы освободили Германию от фашизма»

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