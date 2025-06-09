Роналду получил травму в финале Лиги наций с Испанией. Форварда Португалии заменили на 88-й минуте
Криштиану Роналду получил повреждение в финале Лиги наций.
Сборная Португалии играет с командой Испании в решающем матче турнира (2:2, дополнительное время).
На 87-й минуте Роналду, отметившийся голом в середине второго тайма, сел на газон и показал, что не может продолжать игру. Вместо него на поле вышел Гонсалу Рамуш.
Когда 40-летний форвард сидел на скамейке запасных, на его левом бедре был виден тейп.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Роналду забил 938-й гол в карьере – Испании в финале Лиги наций
Роналду забил 138-й гол за сборную – больше всех. У Месси – 112 мячей
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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