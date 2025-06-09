Роналду получил травму в финале Лиги наций с Испанией. Форварда Португалии заменили на 88-й минуте

Криштиану Роналду получил повреждение в финале Лиги наций.

Сборная Португалии играет с командой Испании в решающем матче турнира (2:2, дополнительное время).

На 87-й минуте Роналду, отметившийся голом в середине второго тайма, сел на газон и показал, что не может продолжать игру. Вместо него на поле вышел Гонсалу Рамуш .

Когда 40-летний форвард сидел на скамейке запасных, на его левом бедре был виден тейп.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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